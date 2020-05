FCSB a anuntat pe ce stadion se va muta

Ziare.

Potrivit finantatorului ros-albastrilor, echipa se va muta pe stadionul de rugby de la stadionul Arcul de Triumf."Am facut cerere si oficial, si verbal, sa jucam pe Arcul de Triumf", a anuntat Becali la Pro X.Noul stadion de la Arcul de Triumf este in faza de constructie si va fi finalizat in luna august cel tarziu.Arena are 8.207 locuri si costa 36 de milioane de euro, din bani publici.De asemenea, pe acest stadion si-a anuntat prezenta si clubul Rapid C.S.