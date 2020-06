FCSB a oferit un mesaj controversat in ziua in care Steaua Bucuresti implineste 73 de ani

Ziare.

Desi in acte clubul din Berceni exista din 2003, moment in care Becali a prelut clubul de la CSA Steaua, clubul Armatei, FCSB a publicat duminica un comunicat in care spune ca aniverseaza 73 de ani de existenta."FCSB aniverseaza astazi, 7 iunie, 73 de ani de la infiintarea celui mai mare club din istoria fotbalului romanesc. In 1947, printr-un ordin al Ministrului Armatei Regale, Generalul Mihail Lascar, lua nastere ASA Bucuresti, iar primul meci din istorie al echipei a avut loc pe data de 24 august 1947.De-a lungul timpului, echipa a avut cinci denumiri: ASA Bucuresti (Asociatia Sportiva a Armatei), in perioada 1947-1948, CSCA (Clubul Sportiv Central al Armatei) intre 1948 si 1949, CCA Bucuresti (Casa Centrala a Armatei) intre 1950 si 1961, iar denumirea Steaua Bucuresti a fost adoptata in 1961. Odata cu deciziile ICCJ, clubul nostru a fost obligat sa isi schimbe denumirea in Fotbal Club FCSB.Clubul de fotbal a devenit privat in totalitate la inceputul anilor 2000, fiind preluat de la Clubul Sportiv al Armatei, in conformitate cu prevederile FIFA si UEFA si a continuat traditia glorioasa la nivel profesionist si in noul mileniu!De-a lungul istoriei, echipa noastra a cucerit 26 de titluri de campioana, 22 de Cupe ale Romaniei, 2 Cupe ale Ligii si 6 Super Cupe ale Romaniei, toate acestea reprezentand recorduri ale fotbalului autohton.In ceea ce priveste palmaresul european, FCSB este singura echipa romaneasca ce se poate lauda cu detinerea unor trofee continentale, Cupa Campionilor Europeni (1986) si Supercupa Europei (1987). De asemenea, pe plan european, ros-albastrii au mai jucat o finala a Cupei Campionilor Europeni, in 1989, finala Cupei Intercontinentale in 1986, o semifinala a Cupei Campionilor Europeni, in 1988 si o semifinala a Cupei UEFA, in 2006.Avand 320 de partide in cupele europene de-a lungul timpului, FCSB este singura echipa din tara noastra care a reusit sa se califice de trei ori consecutiv in primavara europeana, in 2005, 2006 si 2007 (are un total de 6 calificari in primavara europeana in perioada 2005-2018) si detine recordul absolut la numarul de meciuri internationale jucate intr-un sezon: 18 partide in sezonul 2005-2006, cand a ajuns in semifinalele Cupei UEFA. De asemenea, vicecampioana Romaniei este unica la nivel european, fiind singura echipa calificata de 11 ori consecutiv in grupele UEFA Champions League sau UEFA Europa League din preliminarii, in perioada 2004-2014.In cei 72 de ani de istorie, clubul nostru a avut 15 golgeteri ai campionatului intern: Ion Alecsandrescu (1956), Gheorghe Constantin (1960, 1961, 1962), Cornel Pavlovici (1964), Gheorghe Tataru II (1971), Anghel Iordanescu (1982), Victor Piturca (1988), Gavril Pele Balint (1990), Ilie Dumitrescu (1993), Jean Vladoiu (1996), Sabin Ilie (1997), Claudiu Raducanu (2003), Raul Rusescu (2013) si Harlem Gnohere (2018).De asemenea, ros-albastrii au fost desemnati cei mai buni jucatori ai Romaniei in 8 randuri: Ion Dumitru (1973), Stefan Sames (1979), Marcel Raducanu (1980), Helmut Duckadam (1986), Gheorghe Hagi (1987), Nicolae Dica (2006), Raul Rusescu (2012) si Constantin Budescu (2017).Recordul golurilor marcate pentru Steaua, actualmente FCSB, este detinut de Anghel Iordanescu (fost mare jucator al Stelei, fost antrenor al Stelei, cu care a castigat Supercupa Europei si detinator al titlului de Antrenorul Secolului XX in Romania), cu 146 de reusite, in timp ce Tudorel Stoica (capitanul Stelei in perioada in care ros-albastrii au cucerit Cupa Campionilor Europeni) este recordmanul jocurilor in campionat pentru Steaua, cu 368 de partide.FCSB le multumeste, pe aceasta cale, tuturor fotbalistilor si antrenorilor de clasa care au adus glorie nationala si internationala clubului nostru in cei 73 de ani de existenta!", se arata in comunicatul integral emis de FCSB pe pagina oficiala de Facebook Postarea a impartit rapid fanii de pe retelele de socializare in doua, unii, fanii celor de la CSA exprimandu-se in termeni precum: "Nu stiam ca din 2003 pana astazi sunt 70 de ani...oricum adevaratii stelisti nu va baga in seama", iar ceilalti, suporteri echipei care actualmente evolueaza in L1 au scris: "La multi ani! FCSB = Steaua".Echipa de fotbal a celor de la CSA Steaua evolueaza in Liga a IV-a.Vezi si:D.A.