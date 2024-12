FCSB a primit astazi cea mai mare oferta din istoria Ligii 1 pentru Dennis Man

Gigi Becali a anuntat, marti seara, ca a primit cea mai mare oferta din istoria Ligii 1 pentru transferul mijlocasului Dennis Man.

Finantatorul FCSB spune ca a fost contactat de un impresar mandatat de un club din Vestul Europei, care i-a oferit 13 milioane de euro pentru Dennis Man.

Totusi, Becali sustine ca a refuzat si a cerut 30 de milioane de euro in schimbul lui Man.

"Am primit o oferta de la un impresar. Mi-a spus ca primesc banii pe loc. Maine ai toti banii pe masa, mi-a zis, dar n-am vrut. 13 milioane de euro pe Man! Jur ca asa a fost, dar am refuzat. A fost un club din Vest.

Le-am zis ca nu-l dau peste 30 de milioane de euro. Atat costa acum. Peste un an poate sa coste 50 sau poate sa coste 5. Dar eu cred ca va costa 50 de milioane de euro. Am o perla, pentru ce sa o vand ieftin?", a spus Becali la Digi Sport.

In acest an, Dennis Man a reusit sase goluri si trei pase decisive in toate competitiile.

Recent, presa internationala a scris ca Fenerbahce, Sahtior, Manchester United si AS Roma sunt interesate de Man.

C.S.

Ads