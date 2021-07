”Ușor, ușor!” Expresia cu care antrenorul FCSB, Dinu Todoran, a găsit răspuns la toate întrebările. Roș-albaștrii s-au chinuit în Conference League

"Mă aşteptam să avem un meci greu, pentru că e ochipă care s-a închis foarte bine. Nu am avut prospeţime în ultima treime, nu am luat deciziile care ar fi trebuit. E o victorie, e un prim meci în Conference League şi uşor, uşor o să arătăm mai bine.Mă bucur că au venit suporteri , că a venit peluza, un lucru formidabil, păcat că nu am reuşit să mai înscriem. Acum, vedem la meciul retur. Suntem favoriţi şi la meciul retur şi pentru calificare, în continuare. Uşor, uşor o să legăm anumite probleme.(n.r. - despre căderea din a doua repriză) E normal, e început de campionat , am avut un meci greu la Botoşani, am avut o perioadă scurtă, dar uşor, uşor o să fim sută la sută, forma, uşor, uşor, o să o căpătăm.(n.r. - despre schimbările de la pauză, în care a introdus doi jucători foarte tineri, Musi şi Ianis Stoca) Toţi jucătorii care sunt la noi trebuie să fie pregătiţi pentru a fi titulari, pentru a intra la pauză, pentru a intra în minutul 20. Ei sunt pregătiţi şi chiar au fost mulţi debutanţi. Sunt doi copii tineri, doi copii de perspectivă şi în continuare ne bazăm pe tot lotul. Ideea este în felul următor, o să arătăm mult mai bine, o să avem prospeţimea de care avem nevoie.(n.r. - despre marea ratare a oaspeţilor din repriza a doua) Andrei (n.r. - Vlad) este un portar de echipă naţională, un portar care şi-a arătat valoarea astăzi.(n.r. - despre faptul că oaspeţii ar fi avut şase ocazii în repriza a doua) Eu ştiu de două ocazii, de şase nu ştiu.(n.r. - dacă FCSB este mare favorită la calificare, în condiţiile în care are de făcut un drum de şase ore la retur, pentru a juca pe un gazon sintetic). Normal, suntem foarte bine şi uşor, uşor o să vedeţi că suntem favoriţi şi pentru calificare(n.r. - dacă FCSB ajunge în grupele Conference League) Avem un meci retur, după ce trecem de acel meci, mai avem un meci, după aia, uşor, uşor o să ajungem şi în grupe", a declarat Todoran la ProX.Unicul gol al meciului a fost marcat de Andrei Cordea, în minutul 38, cu un şut din afara careului.Returul va avea loc sâptămâna viitoare.