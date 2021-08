Începe ”dictatura militară” la FCSB! Ce spune patronul Becali despre planurile noului antrenor Edi Iordănescu

"Eu am crezut că am semnat, dacă ne-am înțeles la toate şi trebuia să meargă cu Argăseală...I-am spus lui Vali să-i dea tot ce vrea el. Pe mine mă interesează eu să scap, dacă voi tot spuneţi aşa...dacă 100 de oameni spun că eşi beat...atunci de ce să fiu eu încăpăţânat? şi ce să caut toată ziua la televizor, la 64 de ani? De ce să mă mai sunaţi apoi?Cred că mai jos de atât nu se poate, să te bată Rapidul din Divizia B, s-a ajuns prea jos. Eu vreau dictatură militară, el aşa a cerut, aşa vreau şi eu. Mă duc mâine să le transmit la oameni că disciplină nu înseamnă numai oameni cuminţi, ci fotbal, nu ai voie să respiri, fotbal de dimineaţa până seara.Mă duc să le spun: La revedere! Aveţi aici un general, gata, începe dictatura militară. Ce să-i cer lui Iordănescu? El trebuie să ia campionatul. I-am spus: Echipa este a ta, dar să îmi valorifici jucătorii tineri. A zis că asta e meseria lui. Contractul e făcut pe 9 luni. Dacă îl dau afară, trebuie să plătesc 500.000 de euro. Dacă vorbesc sau altceva, are el dreptul să rezilieze unilateral contractul.El are dreptul să spună aşa: "Patronul vorbeşte aiurea! Nu îşi dă seama". Am obosit, am şi eu 64 de ani, şoimul e şoim, dar oboseşte şi el. Echipa asta tot aia e...pe care am făcut-o eu, o s-o facă şi el. Dacă aveam un Edi Iordănescu sau dacă Todoran antrena echipa ca Edi Iordănescu...nu contează că eu fac schimbarea. I-am aprobat toate condiţiile. Voi avea o experienţă de 9 luni, chiar dacă nu iese treaba", a declarat Becali la Digisport. FCSB a început sezonul cu Dinu Todoran pe bancă, iar formaţia a fost eliminată în primul tur preliminar al Conference League de Şahtior Karagandi, iar în campionat ocupă lcoul 4 după cinci etape, cu opt puncte, după CFR Cluj , care are 15 puncte, şi după Rapid şi FC Botoşani, cu câte 13 puncte.Edward Iordănescu a antrenat ultima dată echipa CFR Cluj, până la finalul seoznului trecut, când a reuşit să câştige campionatul. El a plecat din Ardeal, deoarece conducătorii clujenilor nu i-au îndeplinit condiţiile pentru a-şi prelungi contractul.Edi Iordănescu a mai antrenat echipele ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu şi Gaz Metan Mediaş.El a mai negociat cu Gigi Becali în 2018, dar cele două părţi nu au ajuns la un acord atunci.