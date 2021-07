Va juca FCSB în Ghencea? ”Am făcut cerere, să vedem ce ne spun”. Patronul Becali a anunțat un nou transfer

"Am făcut cerere, pentru că noi facem totul sub formă legală, în baza legii şi noi am făcut o cerere. Am făcut cerere şi la Arcul de Triumf şi au spus că încă nu au modalitatea de a închiria. Nu au forma juridică în care pot închiria şi acum am făcut şi la Ghencea , ca să vedem ce ne spun", a declarat Becali, la Sport.ro."Titular va fi cine merită. Pe Ondrasek o să-l verificăm şi pe el încă vreo 2-3 jocuri, să vedem cât putem. Că nu putem aşa... Îl verificăm câte o repriză, dacă nu, asta e. De aia l-am luat pe Dumiter. Şi el o să intre. Eu cred că ăsta (n.r. - Dumiter) o să reziste. Nu mai iau niciodată jucători decât dacă îi văd eu în campionatul intern.Adică, pe Ondrasek îl iau dacă îl văd că a jucat şase luni, un an la Gaz Metan Mediaş sau la Iaşi sau la Rapid . Nu de la Rapid, că ăia nu dau. Altfel, nu mai iau jucători. Pe Dumiter l-am văzut. I-am făcut contract lui Dumiter pe doi ani plus trei. Nu mai fac contracte, aşa, pe cinci ani, ca să mă încarc, doar doi plus trei", a precizat Becali.Finanaţatorul FCSB a negat că i-ar fi fost oferit jucătorul Deian Sorescu de la Dinamo "Nu mi-a fost oferit Sorescu, aia e minciună. Dar Sorescu e un jucător pe care orice echipă l-ar dori. E jucător valoros, adică marchează goiluri din poziţia de fundaş dreapta, ce mai vrei? El e fundaş dreapta, dar el ia locul atacantului, e numai în atac. N-am cum să fac ofertă pentru el, că acolo avem, fundaşi dreapta avem", a explicat el.