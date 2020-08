FCSB: Jucatorii infectati cu noul coronavirus sunt asimptomatici si au fost izolati

"FCSB anunta ca, in urma ultimei testari COVID-19, au fost inregistrate patru cazuri pozitive in cadrul lotului nostru. Astfel, Gabriel Simion, Toma Niga, Razvan Udrea si Alexandru Pantea sunt fotbalistii care au fost infectati cu virusul SARS-COV-2, acestia urmand sa fie preluati de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica, in conformitate cu normele in vigoare. Mentionam faptul ca jucatorii sunt asimptomatici si au fost deja izolati de restul grupului. De asemenea, clubul nostru va aplica toate prevederile legale care rezulta in urma acestei situatii", se arata in comunicatul FCSB.FCSB se alatura astfel altor echipe din Liga I la care s-au raportat teste pozitive, intre care CFR Cluj Dinamo , CSU Craiova, Astra, FC Botosani, UTA Arad.Din cauza numarului mare de jucatori infectati, Astra si Dinamo nu au mai putut disputa doua, respectiv cinci meciuri din finalul sezonului trecut, iar campioantul a fost inghetat.