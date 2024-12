FCSB nu renunta la titlu dupa decizia FRF: O sa ne adresam TAS

FCSB nu renunta la lupta in instanta pentru titlul de campioana si anunta ca se va adresa Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne daca Viitorul va fi campioana omologata a Romaniei.

Comitetul Executiv al FRF nu a omologat vineri clasamentul play-off-ului, anuntand ca o decizie va fi luata dupa incheierea campionatului, asadar dupa ce se va termina si play-out-ul.

Pana cand Federatia nu va omologa clasamentul, FCSB nu se poate adresa TAS, insa Valeriu Argaseala considera ca echipa din Berceni are timp suficient pentru a face demersurile la Lausanne.

"Eu nu am votat, decizia s-a luat dupa dezbateri. E o amanare, doar atat, daca o sa fie o decizie cum s-a inaintat de la LPF, o sa ne adresam TAS-ului. Avem timp, am decis sa-l facem in regim de urgenta. Puteam sa votam astazi, eu nu aveam drept de vot", a spus la final presedintele executiv al FCSB, Valeriu Argaseala, citat de DigiSport.

Viitorul si FCSB au terminat la egalitate de puncte editia 2016/2017 a Ligii 1, cate 44, iar echipa lui Hagi a fost desemnata campioana de LPF pe baza rezultatelor mai bune obtinute in meciurile directe din playoff.

Gigi Becali contesta metoda de departajare stabilita de LPF si anunta ca se va adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Patronul FCSB cere sa fie luate in calcul si meciurile din timpul sezonului regulat, caz in care gruparea "ros-albastra" ar trebui sa fie desemnata campioana.

Ads