FCSB, refuzata categoric de un international roman

Gabriel Torje dezvaluie ca s-a discutat "de mai multe ori" despre o venire a sa la gruparea "ros-albastra", dar nu ia in considerare o astfel de mutare.Torje a prezentat si motivul pentru care nu se vede niciodata imbracand tricoul gruparii patronate de Gigi Becali."Au fost discutii, dar n-a fost niciodata o foaie oficiala. Au fost discutii de mai multe ori. Daca ma gandeam sa plec acolo, ma duceam cand au fost discutii. Dar nu s-a pus problema niciodata de asa ceva. Dupa primele doua ture de discutii, cei de acolo stiau ca nu ma duc", a spus Torje la Prosport LIVE "Faptul ca am avut multi prieteni in vestiar m-a facut sa ma atasez de club. Am multi prieteni care fac parte din galerie, din clubul Dinamo. Am avut multi prieteni care m-au respectat foarte mult si m-am atasat de ei", a adaugat acesta.Gabriel Torje (30 de ani) joaca in prezent pentru AE Larissa din Grecia.De-a lungul carierei sale, Torje a mai jucat pentru CFR Timisoara, Politehnica Timisoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Akhmat Grozny, Karabukspor si Sivasspor.In nationala Romaniei, Torje a strans 56 de selectii si a marcat 11 goluri.Ultima convocare a lui Torje la nationala Romaniei a fost in 2017.