FCSB s-ar putea muta pe cel mai nou stadion din Romania

FCSB s-ar putea muta in sezonul urmator pe cel mai nou stadion din Romania, potrivit unor informatii oferite primarului din Targu Jiu.

Edilul Mircea Romanescu sustine ca a aflat ca cei de la FCSB s-au interesat de data finalizarii lucrarilor de la noul stadion al orasului in ideea in care vor putea evolua acolo in cupele europene.

"Pe mine nu m-a contactat nimeni, dar mi s-a spus ca FCSB s-a interesat de varianta jucarii unor meciuri din cupele europene la Targu Jiu. Important este sa fie lucrarile finalizate si vedem dupa aceea. Nu vreau sa avansez niste lucruri care poate nu se vor indeplini", a declarat primarul pentru pandurul.ro.

Arena ce a costat 25 de milioane de euro este finalizata de un an de zile, insa nu poate fi folosita pentru ca inca se lucreaza la exterior.

Se spera ca in vara toate lucrarile sa fie incheiate si stadionul construit din bani publici sa poata fi utilizat.

Echipa orasului, Pandurii, evolueaza in Liga 2 si nu are sanse de promovare in acest sezon.

