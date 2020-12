Reactii dupa FCSB - Sepsi 1-1. Grozavu: Am fost total dezavantajati de arbitraj. Sunt echipe protejate

"Nu pot sa fiu nemultumit, dar eu cred ca am anihilat Steaua . Am reusit sa-i reducem 60 de minute sa nu se apropie deloc de poarta noastra. Baietii au facut un meci fantastic, de lupta. Ma nemultumeste ca n-avem cum sa ajungem in Romania... sa avem echipe protejate cu arbitraje de maniera cum a fost si in seara asta.A fost o dezamagire modul cum a arbitrat Horatiu Fesnic astazi. Cretu a avut niste cuvinte nelalocul lor in timpul jocului si eu i-am zis niste lucruri la pauza. Mi-a dat al doilea galben ca sa ma potoleasca. Am fost total dezavantajati de arbitraj. A fost o impingere clara, Morutan nu joaca mingea, din pacate n-a vrut sa dea domnul Fesnic", a spus Grozavu.Antrenorul secund Robert Ilyes a declarat, la Digi Sport, ca pentru Sepsi este "o seara fantastica". El a vorbit si despre disputa de la pauza. "Pentru noi e o seara frumoasa. Prestatia noastar a fost din ce in ce mai bine. Poate meritam sa castigam. O seara fantastica pentru noi.Am facut un joc tactic foarte bun, in trei zile am studiat foarte bine, am inchis culoarele, in defensiva dintr-o singura ocazie am primit gol. Cu putin noroc puteam sa transam victoria in favoarea noastra. Niciun moment nu ne-am retras, tot timpul am facut pasele in fata. Si defensiv si ofensiv cred ca am facut unul dintre cele mai bune meciuri din campionat.La pauza a fost o chestie care poate din parte jucatorului nu era normal si Leo a raspuns sa taca din gura, sa nu spuna el anumite cuvinte pe care nu pot sa le reproduc. Si a vazut arbitrul si a dat cartonase".Formatia FCSB a remizat, luni seara, la Mogosoaia, scor 1-1, cu echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, ultima din acest an.Au marcat Iulian Cristea '30 pentru FCSB si Boubacar Fofana '37 pentru Sepsi.La pauza, tehnicianul Leo Grozavu a fost eliminat de centralul Horatiu Fesnic dupa o disputa cu Valentin Cretu, de la FCSB.