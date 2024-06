FCSB si CSU Craiova, in Europa League: Program, televizari si echipe probabile

FCSB si CSU Craiova vor juca joi seara in prima mansa a turului I preliminar din Europa League.

De la ora 19:00, oltenii o vor intalni in deplasare pe FK Sabail, din Azerbaijan.

Partida va fi transmisa in direct de postul Digi Sport 1 si Look Plus, iar antrenorul Corneliu Papura se gandeste sa inceapa cu urmatorul "11":

Pigliacelli - Martici, Kelici, Acka, Bancu - Qaka, Ivanov - Barbut, Mateiu, Vatajelu - Roman.

De partea cealalta, FCSB va primi vizita moldovenilor de la Milsami Orhei, la Giurgiu, incepand cu ora 21:30.

Pro TV va televiza meciul, care va primul oficial penru Bogdan Andone in functia de antrenor principal al"ros-albastrilor".

Balgradean - Belu, Planic, Cristea, Roamn - Oaida, Filip, Popescu - Man, Hora, Tanase e echipa pe care o va trimite in teren tehnicianul in varsta de 44 de ani.

Ambele intalniri vor fi transmise, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.

I.G.

