Căpitanul Florin Tănase, ținut pe loc la FCSB: ”Nea Gigi a vrut mai mulți bani”. Ce sumă a ratat patronul Becali

“Nu ştiu nimic de această ofertă din America. De o singură ofertă am ştiut, din Emirate. Nea Gigi a vrut mai mulţi bani. Dânsul mi-a spus mie patru milioane şi jumătate”, a spus Tănase la posturile care transmit Liga I.În ceea ce priveşte partida cu craiovenii, Florin Tănase a afirmat că golul marcat devreme a făcut ca meciul să fie mai uşor. “Am spus că o să creştem, încă mai avem de muncă. Astăzi ne-a ieşit, am marcat repede şi de aceea a fost un meci mai uşor. Suntem mulţi în atac, dar este bine, este concurenţă. Sperăm să fim toţi sănătoşi, să avem soluţii şi pe bancă. Nu ne încurcă că suntem mulţi. Cred că au un lot valoros şi se vor bate acolo sus cei de la Craiova”, a menţionat fotbalistul. Tănase a mai declarat că a urmărit meciurile naţionalel olimpice în Japonia: “M-am uitat şi meciul trecut. S-a întâmplat să primească acel prim gol şi acolo cred că s-a rupt jocul. Şi după aceea la roşul acela al lui Gheorghe, să dai al doilea galben acolo... Este cam mult. Băieţii au luptat, merită felicitaţi, şi am încredere că se vor califica”. FCSB a învins, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-1 (3-0), echipa CS Universitatea Craiova, în etapa a II-a Ligii 1. Au marcat: Moruţan '7, Octavian Popescu '16, Cordea '43, Mateiu '60 (a) / Markovici '64.