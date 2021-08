Gigi Becali anunță sfârșitul la FCSB: ”Mă las de fotbal!” Patronul renunță la doi jucători după dezastrul cu Rapid

”În primul rând, fundaşii centrali. Adică nu avem. Nu avem fundaşi centrali, o să vină, probabil, Miron, şi o să avem fundaşi centrali.În al doilea rând, am greşit la schimbări. Eu am greşit. L-am schimbat pe Olaru, care cât de cât juca fotbal, şi l-am băgat pe unul care nu ştiu ce e, dar numai fotbalist nu mai e (n.r.: Moruțan)Coman, iar, nu ştiu ce-i cu el. Dacă o să fie aşa, probabil o să îmbătrânească pe aici, prin România.Pe noi ne-a bătut Creţu. O să-i spun să-şi caute echipă, îi dau şi 100.000 de euro. Numai pasă la ei, pasă la ei, mai dai şi autogol. Mai e timp de transferat. Du-te şi la revedere. L-am luat liber, îi dau bani şi-l las şi liber. Şi pe Creţu şi pe Cristea îi las liberi, gata!", a declarat Gigi Becali la Pro X.El a mai spus că dacă FCSB nu va câştiga campionatul, se va lăsa de fotbal. "Dacă nu iau campionatul, o să ia cineva, ce vrea, pentru că eu mă las de fotbal! Este o afacere pe care nu mai vreau să o ţin, dacă nu este afacere.Dacă nu iau campionatul, pac, la revedere! La ce am eu acum, trebuie sa dea cel care vrea să cumpere 40-50 de milioane de euro pe echipă. Dar cine să dea banii ăstia? Vând jucatorii unu câte unul si gata. Dacă am cum. Pentru că la cum se prezintă acum, nu ştiu pe cine mai vând”, a menţionat Becali.A marcat: Vinicius '39 (a).După acest meci, lider în clasament este CFR Cluj , cu 15 puncte, echipă urmată de Rapid , cu 13 puncte, FC Botoşani, cu zece puncte, FCSB, Farul Constanţa şi UTA, cu câte opt puncte.