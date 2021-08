Gigi Becali, dezlănțuit la adresa lui Șumudică: ”Nu vreau să mai aud de el”. De ce s-a supărat patronul FCSB

"Nu mai vreau să vorbesc despre alte echipe. Pentru că după aia se interpretează şi nu vreau acum să mă apuc să fac caterincă cu Şumudică pe la televizor. Era prietenul meu, dar nu vreau să mai am de-a face cu el.El putea să facă glume cu MM, să-l ironizeze pe MM, să facă orice cu Todoran, dar să nu zică de FCSB că nu ştiu ce, nu ştiu cum. Pentru că FCSB sunt eu. Atunci când a făcut gluma pe care a făcut-o, a zis la adresa mea. Şi atunci nu mai vreau să am de-a face cu el şi să fie sănătos.El trebuie să ţină cont de un lucru, îi dau eu un sfat, părinteşte. El trebuie să se laude cu ce face el la echipă, cu ceea ce fac jucătorii lui. Dar ca să laude CFR, face o greşeală. De la CFR poate fi aruncat ca o măsea stricată peste două săptămâni. Şi după aia îşi pierde prietenii care l-au ajutat la greu şi care...Nu mai are rost acum să spun. Nu mai vreau să am de-a face cu ei, i-am văzut pe toţi oamenii. Face bine Neluţu Varga, nu vorbeşte despre alţii. Nici pe mine nu mă mai interesează despre alţii. Eu trebuie să-mi văd de echipa mea, ce stau eu acum să caracterizez altă echipă? E treaba lor. Mă bat cu ei, îi bat şi gata. Atât trebuie, să-i batem. Aşa cum a zis şi Tănase.Îi spusesem lui MM să-i zică lui Tănase să nu mai intre în polemici cu Rapidul, cu alea, cu alea. Nu mai vreau discuţii ca pe vremuri. Dar MM nu i-a spus lui Tănase, iar Tănase a răspuns foarte frumos ”ironii ieftine” şi o să vorbim pe teren. Asta vreau şi eu să facem.Nu mă mai interesează să vorbesc despre CFR, despre Şumudică. Să vorbească ei ironii. Şi singurul meu ţel este la ora asta când văd clasamentul, acolo să fie FCSB (n.r. - pe primul loc) Până atunci, are dreptate Şumudică să vorbească el.(n.r. - despre derbiul cu Rapid ) Nu vreau să-i supăr pe oameni, dar îmi spun părerea mea: e puţin dezechlibrat, nu e echilibrul foarte mare. Atunci erau echilibrate forţele. E posibil orice pentru că este un derbi , vor da tot ce au ei, va fi ambiţie mare. E posibil orice, să zIcem, dar eu zic că echipa noastră e puţin mai valoroasă. Puţin! O să vedem pe teren ce se întâmplă, că nu mai e mult. O să vedem ce se întâmplă între FCSB şi Rapid peste o săptămână", a declarat Becali, la ProX.Becali şi-a lăudat mai mulţi jucători după victoria obţinută de FCSB cu Gaz Metan Mediaş, inclusiv pe nou-venitul Ivan Mamut, dar l-a criticat pe Moruţan."Sunt mulţumit, dar nu în totalitate. Din moment ce ai 1-0 şi controlezi jocul şi e mingea numai la tine, eu vreau să dau 2-0 şi după aia să stau liniştit. Eu, la echipa asta pe care am făcut-o, trebuie să merg ca la spectacol. Aşa ar trebui să fie, dar dacă ai un Moruţan în care ai mare încredere în el şi care la 18 ani era mai bun ca acum... El a jucat o repriză, dacă spune cineva ”uite, ţi-l dau gratis”, eu nu îl luam dacă vedeam repriza pe care a jucat-o el.La Moruţan s-au stricat toate mingile. Vreau mai multă posesie, pentru că la noi golul trebuie să vină, deoarece avem multă calitate. Una peste alta, sunt mulţumit. Andrei Vlad ori pleaca, dacă nu, trebuie să fie titular, să joace. O să vorbesc cu el, vreau să rişte mai mult. Chiar dacă greşeşte nu mă deranjează. Ieri, a avut o centrare care a ajuns la un metru de el şi trebuia să fie mingea lui. Dar el probabil acum are emoţii, are teamă să nu greşească. O să-i spun că poate greşi, că nu mă supăr, dar să iasă mai mult pe centrări.Sunt mulţumit de Mumut. Eu nu vreau un atacant ca Benzema. Sunt conştient, dar vreau ce a făcut Mamut aseară. Când a venit mingea la el, omul nu a pierdut-o, adică nu s-a încurcat în ea. Adică, a făcut o preluare, a pasat, a dat cu capul. Asta vreau de la un atacant. Mamut este atacantul pe care l-aş vrea eu. Nu e încă bine pregătit, nu a intrat foarte bine în jocul echipei şi am făcut schimbarea pentru că era de aşa natură, adică Mediaşul era o echipă care nu refuza jocul. Pe Mamut îl bagi când se aglomerează, acolo, ca să-i centrezi, să se bată cu ei. Dar Mamut mie îmi place. Ce am văzut aseară la el, mi-a plăcut. Eu vreau de la un atacant când pune piciorul să nu sară mingea la doi metri. Mare lucru nu vreau, să primească o minge şi să o dea înapoi. Nici să marcheze goluri nu vreau.Vinicius m-a încântat aseară, dezinvolt, foarte calm, frumos, dă siguranţă echipei, dă siguranţă apărării, nu se hazardează. Nu ştiu cum CFR a renunţat la jucătorul ăsta. Pe mine m-a încântat aseară. După părerea mea, mai joacă doi ani. E prea bărbat, prea puternic, prea echilibrat mental. O să vină Miron şi părerea mea este că Miron cu Vinicius vor da mare siguranţă, pentru că amândoi dau cu capul. Nu o să mai fie ce a fost în apărarea noastră", a spus Becali.FCSB a învins, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a IV-a a Ligii I.Au marcat: Florin Tănase '12 (p), Octavian Popescu '79 / Matricardi '24.După acest rezultat, FCSB a urcat pe locul 4, cu opt puncte, iar Gaz Metan Mediaş ocupă locul 11, cu patru puncte.Lider este CFR Cluj, cu 12 puncte, echipă urmată de Rapid şi FC Botoşani, ambele cu câte 10 puncte.Meciul Rapid - FCSB va avea loc, duminica viitoare, pe Arena Naţională, în etapa a V-a a Ligii I.