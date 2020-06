Harlem Gnohere a desemnat cei mai buni jucatori din Romania alaturi de care a evoluat

Ziare.

La 32 de ani, Gnohere a ales sa se desparta de clubul cu care era in conflict, iar in aceste zile a oferit mai multe interviuri presei din Romania.Vorbind pentru o televiziune de sport, francezul a nominalizat care sunt cei doi fotbalisti pe care ii numeste cei mai buni alaturi de care a jucat in Liga 1 . Amandoi sunt proveniti de la clubul ros-albastru.Este vorba despre Denis Alibec (29 de ani, atacant) si Constantin Budescu (31 de ani, mijlocas ofensiv), in prezent la Astra Giurgiu "Au fost doi jucatori care m-au impresionat cand am venit in Romania, Budescu si Alibec. Pentru mine, Budescu este un magician. Lumea poate sa il critice, dar Budescu este un jucator foarte bun pentru Romania", a vorbit Gnohere pentru TelekomSport.Jucatorul din Franta este de departe liderul marcatorilor straini in tricoul lui FCSB, cu 41 de reusite, cu 11 goluri peste Pantelis Kapetanos din Grecia. Pe locul 3 este Dayro Moreno cu 12 goluri.Citeste si:D.A.