Ioan Becali anunta ca Florinel Coman ar putea dobori recordul celui mai mare transfer din Liga 1

Ziare.

com

Cel care a vorbit despre aceste sanse de transfer este impresarul Giovanni Becali, varul lui Gigi Becali , latifundiarul din Pipera care o patroneaza pe FCSB.Acesta spera sa obtina o suma uriasa in schimbului septarului stelist, cotat in prezent la 5,4 milioane de euro: "Am primit multe telefoane pentru Florinel Coman. Toata lumea care face oferte se invarte acum in jurul a 7 sau 8 milioane de euro! Nimeni nu trece de pragul asta. Oferta din America pentru Coman a fost foarte serioasa, dar a fost foarte mica in comparatie cu ce a vrut FCSB.Pentru mine, valoarea lui Florinel Coman, in acest moment, este de 10-12 milioane de euro. Florin Tanase poate fi vandut, cred, cu 4 milioane. Florinel Coman e varf de lance, dar mai sunt si Tanase si Vina", a declarat Ioan Becali la televiziunea ProTV.Referitor la oferta de mai sus din SUA, Becali s-a referit la interesul celor de la Orlando City FC , care a fost gata sa ofere 7 milioane de euro pentru tanarul roman de 22 de ani.Coman are 68 de meciuri jucate la FCSB, 23 de goluri marcate, 12 pase de gol si deja cateva selectii la nationala mare a Romaniei. El a fost cumparat de Becali de la Viitorul lui Gica Hagi In prezent, cel mai scump transfer din Romania este cel al lui Nicusor Stanciu de la FCSB la Anderlecht , in 2016, pentru suma de 9.8 milioane de euro.D.A.