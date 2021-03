Prietena lui Florinel Coman, in razboi cu Sabau si oamenii din fotbal. "Iubirea unui singur om poate forma un camp energetic atat de mare "

Tanara este acuzata de multi oameni din lumea fotbalului ca ii distruge cariera jucatorului de la echipa lui Becali.Ultimul care a aratat-o cu degetul a fost Ioan Ovidiu Sabau "Partenerul de viata, prietena pe care o ai, trebuie sa te inteleaga. Sa-si doreasca ca tu sa faci performanta, sa te ajute. Este o treaba foarte serioasa. Daca nu ai un partener cu care sa discuti, sa inteleaga ce inseamna pentru tine meseria asta, ca trebuie sa faci sacrificii... Nu poti sa amesteci lucrurile", a declarat fostul fotbalist al nationalei la Look.Ioana Timofeciuc a sarit ca arsa si nu a ezitat sa-i raspunda lui Sabau."Iubirea unui singur om poate forma un camp energetic atat de mare incat va neutraliza campul de joasa frecventa a celor multi si plini de rautate.Un om compasiv poate intelege ca la baza rautatii sta intotdeauna frustrarea si frica, astfel incat nu va risposta, nu va intra intr-un razboi, ba din contra va alege pacea si va simti compasiune (intelegere) pentru cei care nu pot vedea decat raul in ceilalti", a scris iubita fotbalistului pe Instagram.Ioana Timofeciuc si Florinel Coman, in vacanta. Sursa foto: Instagram / ioanatmFlorinel Coman nu este intr-o perioada buna a vietii sale. La fotbal, jucatorul nu a mai inscris de patru luni. In plus, Coman a fost prins de politie cu un permis de conducere luat in Ucraina si cu viteza peste limita admisa.CITESTE SI: