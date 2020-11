VIDEO Un fotbalist din nationala lui Radoi creste porumbei voiajori si este pasionat de masini mari. "As fi fost sofer de TIR, daca nu eram fotbalist"

Fotbalistul a dat trei goluri in campionat pentru FCSB, este lider in Liga 1 cu echipa sa de club si a fost convocat de selectionerul Mirel Radoi la echipa nationala Cristea recunoaste ca ar fi ajuns sofer de TIR, daca nu se facea fotbalist."Tatal si fratele meu au permis de profesionisti, sunt pe TIR. De acolo pasiunea mea pentru masini. Daca nu as fi ajuns fotbalist, cu siguranta as fi fost sofer pe TIR.Am o afinitate pentru masinile mari, dar ma bucur ca am ajuns fotbalist si a mai disparut pasiunea pentru masini. Debutul la echipa nationala a fost ceva unic, asta mi-am dorit de mic", a spus Iulian Cristea pentru site-ul FRF Sursa video: Youtube / FRF TVPe langa pasiunea pentru masini, Iulian Cristea este un columbofil inrait. Fotbalistul creste porumbei voiajori in curtea casei natale din Medias.Sursa foto: Facebook / Iulian Cristea