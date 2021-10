LPF a luat decizia finală. Ce se întâmplă cu meciul Farul - FCSB. Echipa lui Becali e decimată de Covid

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, vineri, că meciul FC Farul – FCSB, care era programat duminică, a fost amânat deoarece gruparea bucureşteană nu are 13 jucători disponibili pentru partida respectivă.

“Conducerea LPF împreună cu reprezentanţii FCSB au încercat în cursul ultimelor două zile sa găsească soluţii pentru ca jocul să se dispute la data stabilită. Din păcate, având în vedere răspândirea rapidă şi necontrolată a virusului în cadrul clubului, FCSB nu a reuşit, în ciuda eforturilor făcute, să identifice resursele umane necesare pentru completarea lotului în vederea atingerii numărului minim de 13 jucători prevăzut în Principiile de desfăşurare a competiţiilor adoptate de FRF. Aceste norme regulamentare nu condiţionează imposibilitatea alinerii unui numar de minim 13 jucatori, de cauze strict legate de Covid 19. In acest sens, in determinarea numarului minim de jucatori disponibili, trebuie avuti in vedere, atat jucatorii depistati cu Covid-19, cat si jucatorii aflati in alte situatii care determina imposibilitatea obiectivă a participarii lor la jocuri (spre exemplu, dar fara a se limita la: jucatori accidentati, aflaţi în stare de suspendare, etc)”, se arată pe site-ul LPF.

Liga a precizat că, din studierea şi verificarea documentelor puse la dispoziţie de FCSB, a rezultat următoarea situaţie de fapt:

FCSB are un număr de 22 jucători înscrişi în lista A şi 6 jucători înscrişi în lista B

FCSB are 8 jucători infectaţi cu Covid 19, din care 6 jucatori din lista A si 2 jucatori din lista B.

S-a făcut dovada testării pozitive cu Covid 19 prin buletine de testare, realizate cu respectarea calendarului de testare.

FCSB are 8 jucători (din cei care nu sunt infectaţi cu Covid 19) indisponibili din motive medicale, toate cazurile legate de accidentări survenite în urma practicării jocului de fotbal, menţionează LPF. Dovada accidentărilor şi a duratelor individuale de recuperare/indisponibilitate s-a făcut prin documente medicale de specialitate.

În momentul de faţă FCSB dispune doar de 12 jucători, din care 8 din lista A si 4 din lista B (Constantin Valentin Budescu, Andrei Daniel Vlad, Darius Dumitru Olaru, Denis Gratian Harut, Paulo Vinicius DE SOUZA NASCIMENTO, Risto RADUNOVIC, Ioan Andrei Vasile DUMITER, Claudiu Andrei KEŞERU – lista A şi Stefan TÎRNOVANU, Ianis Ilie STOICA, Ovidiu PERIANU, Alexandru Marian MUSI – lista B).

Ads