Marius Niculae si-a schimbat parerea inaintea meciului FCSB - Sporting Lisabona: ce mai spune acum fostul dinamovist

In numeroasele interviuri pe care le-a acordat inaintea meciului tur dintre Sporting Lisabona si FCSB, fostul atacant Marius Niculae spunea ca gruparea ros-albastra va fi umilita si va pierde la scor.

S-a terminat insa 0-0 dupa un meci bun facut de formatia lui Nicolae Dica, iar Marius Niculae prefera acum sa adopte un ton diferit, mult mai precaut, desi este in continuare sustinatorul celor de la Sporting.

In acest moment, Niculae se asteapta la un meci strans si nu exclude chiar ca FCSB sa o elimine pe Sporting, chiar daca e de parere ca formatia portugheza e favorita.

"Va fi un meci complet diferit. Sporting o cunoaste deja pe Steaua, jucatorii stiu ca nu le va fi usor. Fotbalistii vor intra concentrati si isi vor arata valoarea. Daca o luam dupa valoarea loturilor, Sporting se va califica, insa mingea e rotunda si e greu sa spui ce se va intampla", a spus Marius Niculae pentru portughezii de la RTP.

Inaintea meciului tur, Marius Niculae era gata sa parieze ca FCSB va fi umilita. A acordat interviuri atat in presa din Romania cat si in cea din Portugalia in care spunea ca lusitanii vor castiga la scor, dar meciul tur a fost egal.

Dupa cateva zile de pauza in care nu a mai discutat cu presa, iata ca tonul sau s-a schimbat intre timp.

Returul dintre FCSB si Sporting Lisabona va avea loc miercuri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.

C.S.