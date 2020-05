Marko Momcilovici nu duce lipsa de oferte, dupa ce a fost indepartat de Gigi Becali de la FCSB

Ziare.

Sarbul este unul dintre cei mai vechi jucatori din lotul stelist, dar chiar si asa, Becali a anuntat ca vrea sa renunte la el: "Momcilovici, i-am dat o gramada de bani, e adevarat. Eu sunt multumit de baiat, el s-a accidentat, nu a jucat un an jumate, nu e vina lui. I-am dat banii, 15.000 pe luna, nu stiu cati ani, nu ia nici el bani doua luni de zile. 30.000, care e problema?", a fost reactia lui Becali intr-o interventie la televiziunea TelekomSport.El a fost inclus pe lista indezirabililor la FCSB, alaturi de Cristi Balgradean, Alexandru Stan, Adi Popa, Bogdan Planici si Harlem Gnohere, jucatori care la vara vor pleca din Berceni."Eu m-am pus sa salvez vaporul meu, sa nu se inece vaporul meu. Si de pe vaporul meu, corabia, am aruncat si eu de pe bord cativa saci de grau, de porumb, din care nu mai aveam nevoie sa mananc. Si am mai aruncat si nu stiu ce lucruri, care nu mai erau utile ca sa salvez corabia, da?", a mai spus latifundiarul din Pipera.Momcilovici insa nu duce lipsa de oferte, trebuie spus. El este dorit din vara de cele doua mari forte ale Serbiei, Steaua Rosie si Partizan.Acesta a venit in 2013 in Romania si a fost adus aici de Pandurii Targu Jiu. Are peste 150 de meciuri bifate in Liga 1 D.A.