Motivul pentru care FCSB nu-si va putea disputa meciurile de acasa pe stadionul "Arcul de Triumf"

Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a explicat ca terenul a fost conceput pentru rugby, nu pentru fotbal.In acest sens, terenul nu are latimea ceruta de FIFA si UEFA, astfel ca nu se pot juca meciuri oficiale de fotbal pe el."Acest teren a fost conceput pentru rugby si folosit in acest scop din 1913. Latimea terenului este de 80 de metri. Din ce am retinut, UEFA stipuleaza clar ca latimea trebuie sa fie 68 de metri pt categoriile 3 si 4. Pe lateral nu sunt tribune sau garduri, sunt pereti de beton. FIFA si UEFA cer, de asemenea, ca pe margine sa fie 10 metri liberi, unde se afla suprafata de protectie, banca tehnica si asa mai departe. Se ajunge astfel la 88 metri, prin urmare din aceasta cauza, din pacate, terenul nu va putea fi folosit pt meciuri oficiale de fotbal", a spus Petrache, conform Prosport "Pe acest teren se pot face antrenamente, aceasta fiind si una din premisele demararii constructiei noii arene, dar nu a fost niciodata vorba despre desfasurarea unor meciuri oficiale de fotbal", a continuat oficialul FRR.Constructorii estimeaza ca lucrarile la stadion "Arcul de Triumf" vor fi gata pana la 31 iulie 2020.8.207 de locuri va fi capacitatea noului stadion.