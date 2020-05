Narcis Raducan, despre demiterea de la FCSB: Ce i-a spus Becali la despartire

Ziare.

com

Fostul oficial a vorbit despre perioada petrecuta la formatia "ros-albastra" si ce i-a spus Gigi Becali la despartire."N-am fost surprins. Stiam ce ma asteapta, eu am mai fost un mandat acolo. Am venit intr-o situatie delicata a clubului, rar a mai fost echipa pe acel loc ca in momentul respectiv, desi era ceva temporar. Stiam si partea mai putin placuta, aceea ca este o instabilitate la nivelul pozitiei mele si oricand puteam sa ma despart", a dezvaluit Narcis Raducan la GSP Live "E neplacut cand nu te simti apreciat. Socul n-a fost foarte mare, pentru ca stiam cu cine am de-a face. Nu regret nimic, mi-am facut meseria. Nu stiu ce as face daca as mai primi vreo oferta de acolo. E un consum energetic, nu stiu daca as mai accepta din nou. Presiunea e mare. Atunci cand ne-am despartit, Becali mi-a spus ca treaba merge bine, ne strangem mana si asta este", a adaugat acesta.Narcis Raducan a fost inlaturat din functia de director sportiv al lui FCSB la inceputul lunii noiembrie.Locul acestuia a fost luat aproape imediat de Mihai Stoica, cel pe care il inlocuise.