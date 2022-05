O echipa din Liga 1 are un nou antrenor - oficial

Concordia Chiajna a anuntat, marti seara, numele noului antrenor, dupa plecarea lui Dorinel Munteanu.

Noul tehnician al "vulturilor" este Adrian Falub, cel care a mai pregatit aceasta echipa in sezonul 2015/2016.

"Sper ca am luat cea mai buna decizie. Este important sa vedem acum reactia jucatorilor. Am promis ca azi anuntam antrenorul si asa s-a intamplat", a spus Cristi Tanase, presedintele Chiajnei, pentru Digi Sport.

Falub a semnat un contract pana in vara, cu posibilitate de prelungire pe inca un sezon in cazul in care va salva echipa de la retrogradare.

Falub a mai pregatit in cariera echipele Sportul Studentesc, Unirea Alba Iulia, FCM si ASA Targu Mures, Poli Iasi si UTA Arad.

Concordia Chiajna se afla pe penultimul loc in Liga 1 in acest moment.

C.S.

Ads