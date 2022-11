Pierdere extrem de importanta pentru FCSB in ziua in care se decide titlul in Liga 1

FCSB primeste o dura lovitura in aceeasi zi in care titlul se va decide in ultima etapa, la mare lupta cu cei de la CFR Cluj, care au un punct avans si sunt marii favoriti ai serii.

In ziua in care FCSB joaca cu titlul pe masa acasa pe Arena Nationala cu Astra Giurgiu, Nicolae Dica a primit vestea ca Florin Tanase, capitanul formatiei ros-albastre s-a accidentat si nu poate fi folosit.

Absenta vine din cauza unei accidentari mai vechi, asa ca Dica nu va risca in meciul cu Astra, urmand sa intre in locul sau Denis Man, dupa cum anunta televiziunea DigiSport.

Jucatorul de 23 de ani a fost unul dintre cei mai buni fotbalisti in acest sezon de Liga 1, cu 11 goluri si 10 pase de gol.

FCSB joaca acasa cu Astra de la 20.45, LIVE pe Ziare.com, dar se gandeste mai mult la meciul din Gruia dintre CFR Cluj si Viitorul, acolo unde asteapta un pas gresit al ardelenilor, pentru a putea sa ia titlul, primul din 2015 incoace.

Din 34 de meciuri directe de pana acum dintre FCSB si Astra, 15 victorii au apartinut stelistilor.

Meciurile pentru titlu, de la Bucuresti si Cluj, sunt televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.

D.A.

