Probleme mari cu accidentarile la FCSB: Un jucator risca sa nu mai joace tot anul

Ziare.

com

Mijlocasul Lucian Filip s-a accidentat si a fost inlocuit cu Ionut Vina, insa cea mai mare pierdere este a lui. Fotbalistul venit de la FC Viitorul a fost lovit la ligamente in finalul meciului, fiind suspect de ruptura si risca sa sa nu mai joace nici un meci in acest an.Pe langa Filip si Nedelcu, FCSB are probleme si cu Ionut Pantiru, Aristidis Soleidis si Iulian Cristea. Aceste vesti nu sunt deloc bune pentru Vintila, in iunie are un program incarcat atat in Liga 1 , cat si in Cupa Romaniei