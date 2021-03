VIDEO Sergiu Bus a dat un gol fabulos in Coreea de Sud. Romanul a luat mingea de la mijlocul terenului si s-a dus cu ea pana in poarta

87' GOAL! Suwon FC 1-2 Seongnam FC



🇷🇴 Sergiu Bus opens his #KLeague account at the perfect time for the Magpies!#K리그 | #SUWvSFC pic.twitter.com/UAcddW1aD4 - K League (@kleague) March 14, 2021

La primul meci pentru noua sa echipa, Seognam, Bus a facut senzatie.Introdus la pauza, fotbalistul roman a marcat un gol exceptional, care a adus victoria lui Seognam, 2-1, in deplasare la Suwon City.Bus a luat mingea de la mijlocului terenului, a trecut de adversari si a marcat cu stangul, in minutul 88.Cu aceasta victorie, Seongnam a ajuns pe locul 5 in prima liga din Coreea de Sud, la trei puncte in spatele liderului Ulsan.La FCSB, Sergiu Bus a jucat 10 meciuri pentru care a inscris doar doua goluri CITESTE SI: