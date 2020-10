Toni Petrea, antrenor FCSB: E importanta o victorie cu Hermannstadt, pentru a ne apropia de lider

"E importanta pentru noi aceasta victorie sa ne apropiem de lider. Cred ca este un campionat echilibrat din punctul meu de vedere, bun. Apar si cateva surprize, asta cred ca place publicului. Sper ca noi sa nu avem parte de surprize neplacute si sa ne castigam meciurile. Nu cred ca CFR Cluj va fi influentata de meciurile din Europa League, au un lot destul de numeros si valoros si nu cred ca va fi o problema pentru a sa gestioneze situatia", a declarat Petrea.Referitor la adversarul de luni, Petrea a spus ca jucatorii sai trebuie sa gaseasca modalitatea de deschide apararea celor de la Hermannstadt cat mai mult timp."Intalnim o echipa buna care a pierdut pana acum un singur meci, la fel ca si echipa de etapa trecuta, Clinceniul. E o echipa care sta bine in teren, trebuie sa fim foarte atenti si sa gasim mijloacele de a deschide apararea adversa pe cat mai mult posibil. E o evolutie buna pana acum a celor de la Sibiu in partidele disputate, au adus si cativa jucatori buni si asta a contribuit la exprimarea echipei. In afara problemelor mai vechi cu jucatori accidentati nu mai sunt alte probleme. Si Darius Olaru, care este suspendat, in rest tot lotul il avem la dispozitie", a mai spus antrenorul FCSB.Partida FCSB - FC Hermannstadt, din cadrul etapei a 8-a a Ligii I, se va disputa luni, de la ora 21:00, pe Arena Nationala.