Un fost jucator al lui FCSB, interviu in The Guardian despre Romania si Gigi Becali: A fost un soc!

Mijlocasul algerian nascut si crescut in Anglia spune ca a avut un soc atunci cand a ajuns in Romania, la Medias."A fost un soc cultural pentru ca nu mai plecasem din Anglia pana atunci. Zapada era atat de mare atunci cand am ajuns, ca am inceput sa ma gandesc: "Oare in ce m-am bagat? Unde am ajuns". Am petrecut trei ani la Gaz Metan Medias, insa in primele trei luni mi-a fost foarte dificil. M-am intors acasa si nu mai voiam sa revin. Dar am realizat ca nu era e o sansa pentru mine sa pot juca in fotbalul profesionist", a povestit Tahar in The Guardian Socul a fost, insa, mai mare atunci cand a realizat cat de mare e Steaua, dar si cand a avut de a face cu Gigi Becali."E incredibil cat de mare e Steaua ca organizatie. In termeni comparativi, e peste Manchester United intrucat 60% din tara tine cu Steaua! Dupa un meci in care am jucat slab, Becali a spus ca nu mai am loc in echipa si ca o sa-mi injumatateasca salariul. Am vorbit cu presedintele, insa, si m-a linistit spunandu-mi ca asa vorbeste el. E un tip pasional, dar nu realizeaza cat de mult e afectat clubul de declaratiile sale", a adaugat acesta.Aymen Tahar, acum in varsta de 30 de ani, a jucat in doua randuri pentru Gaz Metan Medias (2012-2015 si 2017) si cateva luni la FCSB, in sezonul 2015/2016.In prezent, Tahar joaca in Grecia, la Panetolikos.