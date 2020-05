Un fotbalist de la FCSB nu mai este primit nici macar in baza de pregatire

Ziare.

Acesta nu mai este primit nici macar in baza de pregatire de la Berceni, desi mai are contract inca un an, conform Gsp.ro. Becali a luat aceasta decizie deoarece Stan a fost trecut pe lista neagra si nu a acceptat rezilierea contractului.Lui Stan i s-a propus micsorarea salariului, dar nu a acceptat nici aceasta varianta, asa ca Becali l-a bagat in somaj tehnic.Jucatorul a fost operat in urma cu doua luni si trebuie sa urmeze un tratament de refacere, dar nu mai e primit nici macar in baza de pregatire.El a dat clubul in judecata in speranta ca isi va primi toti banii ramasi pana la finalul contractului.C.S.