Un milion de euro, pret de transfer pentru un jucator al echipei nationalei, dorit si de Craiova si FCSB

Sefii de la Sepsi nu vor sa-l piarda usor pe fotbalist, astfel ca i-au pus un pret de transfer in jurul la un milion de euro.Florin Stefan are 24 de ani, joaca de doua sezoane la Sepsi si a facut senzatie pe partea stanga a echipei nationalei de tineret, la Campionatul European Under 21, din Italia si San Marino.