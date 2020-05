Un patron din play-off-ul Ligii 1 surprinde: Am fost toata viata stelist! Vreau sa ia FCSB campionatul

Ziare.

Desi echipa sa rivalizeaza cu FCSB, Iftime spune ca este fanul ros-albastrilor si le tine pumnii stransi in lupta pentru titlu."Acum ca ne-am calificat in play-off, ma pregatesc sa termin pe locul 3! Nu stiu daca e bine spus coalitie, dar exista ceva impotriva, chiar o rautate contra celor de la FCSB. Asta si pentru ca domnul Becali e foarte guraliv! Eu nu tin cont de asta. Eu as vrea sa castige FCSB campionatul, daca eu nu am nicio sansa. Din motive financiare, dar si din afectiune. Tin la FCSB mai mult ca la alte echipe! Am fost toata viata mea stelist, dar asta nu conteaza la meciurile directe. Sper sa bat FCSB! Eu joc meciurile directe atat de bine cat se poate.Lupt cu toate armele mele pentru a castiga impotriva oricarei echipe. Impotriva celor de la FCSB nu o sa fiu niciodata! E o echipa frumoasa. Conteaza si ca domnul Becali poate cumpara jucatori daca ia campionatul. In disputa directa asta nu conteaza. Dar as vrea ca FCSB sa ia campionatul", a spus Iftime pentru Gsp.ro FCSB ocupa locul 2 in Liga 1 , cu 26 de puncte, in timp ce FC Botosani e pe 5, cu 24 de puncte.Liga 1 ar urma sa se reia pe 13 iunie.C.S.