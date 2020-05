Un tanar atacant din Croatia ii poate lua locul lui Gnohere la FCSB din aceasta vara: "Am acceptul clubului sa negociez"

Ziare.

Mutarea lui Marko Dugandzici la FCSB poate fi o adevarata lovitura in aceasta vara a gruparii din Berceni conduse de Gigi Becali . Intr-un interviu acordat acum cateva zile unei televiziuni de sport, Becali a spus ca nu mai e dispus sa faca transferuri pana nu va astepta sa se rezolve aceasta criza sanitara cauzata de COVID-19."Pana nu vad ce se intampla, nu mai dau nici un ban. Eu oricum am tot tineretul la mine. Si atunci nu are rost, pentru ce sa ii iau? Eu ii cresc pe astia, vad ce se intampla si cu asta, basta! Nu imi trebuie sa cumpar jucatori ", puncta Becali, seful lui FCSB, pentru TelekomSport.Totusi, aducerea lui Marko Dugandzici ar putea fi o exceptie. Atacantul celor de la FC Botosani se afla pe lista scurta a lui Becali, dupa cum sustine presa din Croatia. Croatul a impresionat in ultima perioada in Liga 1, iar acesta a confirmat ca poate negocia cu orice club in aceasta vara: "Am acceptul clubului pentru a negocia eventualele oferte".El mai prezinta oferte si din campionate precum Kazahstan, Rusia si China.Clubul din Moldova va cere in schimbul varfului ex-iugoslav o suma care sa cocheteze cu cea de 1,5 milioane de euro.Dugandzici a evoluat pentru NK Osijek intre 2005 si 2012, apoi a mai evoluat si pentru Ternana, Matera si iarasi prima echipa a lui Osijek.Acesta are si 15 selectii la nationalele de tineret ale Croatiei, avand o cota de piata de 350.000 de euro in prezent.D.A.