Un titular important de la FCSB s-a hotarat sa plece din iarna - surse

Un jucator extrem de important al celor de la FCSB s-a hotarat ca inca din aceasta iarna sa paraseasca trupa lui Gigi Becali, satul sa fie rezerva de multe ori in ultima vreme, in dauna unui jucator mult mai tanar.

Vorbim despre portarul stelistilor, Florin Nita, om care in ultima vreme a fost pus pe banca, fiindu-i preferat intre buturi mai tanarul Andrei Vlad, venit recent de la CSU Craiova.

Sursele ziarului Gazeta Sporturilor au anuntat faptul ca Nita este dornic sa plece inca din aceasta iarna, cerandu-i impresarului sau Anamaria Prodan sa ii caute o echipa: "Nita este un baiat diferit fata de restul celor din vestiar. Este mai retras, mai linistit, a avut o multime de probleme in viata. El nu mai suporta situatia tensionata de la club si imixtiunea patronului in alcatuirea echipei si e decis sa plece! Florin i-a transmis impresarului sau, Anamaria Prodan, sa-i gaseasca echipa in iarna, fiind sanse foarte mari sa plece in ianuarie", se arata in cotidianul mai sus citat.

Florin Nita a ajuns la FCSB de la Concordia Chiajna in 2013 si are 85 de partide bifate pentru stelisti in toate competitiile. In afara de Vlad si de Nita, in lotul lui FCSB se mai afla si Eduard Stancioiu.

D.A.

