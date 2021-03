FCSB, victorie chinuita la Arad. Oamenii lui Becali conduc clasamentul in Liga 1

Golul a fost marcat de Morutan, in minutul 40.Gazdele au ramas in inferioritate numerica in minutul 43, cand a fost eliminat Damian Isak dupa ce a primit al doilea cartonas galben.In minutul 70, tehnicianul gazdelor, Laszlo Balint, a primit cartonas galben.UTA Arad: Balauru - Peteleu (Tomozei '65), Erico, F. Ilie, Shliakov - Antal (Albu '46), Isac, Vorobjovas (Voinea '86), D. Rusu (Miculescu '65) - Roger - Hora (Petre '69). Antrenor: Laszlo BalintFCSB: Vlad - Cretu, I. Cristea, Miron, Radunovic - Vina (Istrate '46), Ov. Popescu, Olaru - Morutan, Fl. Tanase, Coman. Antrenor: Anton PetreaCartonase galbene: Isac '29, '43, Antal '39, Hora '49, Albu '68, Vorobjovas '74 / Radunovic '39Cartonas rosu: Isac '43Arbitri: Horatiu Fesnic - Alexandru Cerei, Mihai Marica - Szabolcs Kovacs;Observator: Ioan Onicas.CITESTE SI: