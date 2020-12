Un adversar al FCSB-ului din acest sezon a murit. El avea doar 48 de ani

Antrenorul echipa Backa Topola din Serbia, Zoltan Sabo, a decedat. El avea 48 de ani si s-a stins din cauza unei embolii pulmonare.Sabo era pe banca sarbilor din 2018 si a fost adversarul echipei lui Becali, FCSB , in septembrie, in Europa League.Atunci, FCSB a fost decimata de coronavirus, dar a eliminat-o pe Topola la loviturile de departajare."Embolia pulmonara (EP) inseamna o blocare brusca a unei artere pulmonare cu un cheag de sange care a plecat de la venele cu tromboza ale piciorului.Cheagul care se formeaza intr-o parte a corpului si circula prin sange in alta parte a corpului se numeste embol. Astfel, in majoritatea cazurilor, EP este complicatia trombozei venoase profunde", scrie pe site-ul chirurgievasculara.ro CITESTE SI: