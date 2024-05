Ce spune Meme Stoica despre interesul pentru Alex Chipciu

Mihai Stoica a comentat oferta făcută lui Chipciu anul trecut și a fost întrebat dacă există posibilitatea ca acesta să fie din nou în atenția FCSB.

Stoica a refuzat să discute o astfel de variantă, având în vedere că Alex Chipciu mai are contract un an cu gruparea ardeleană.

"I-am făcut ofertă lui Alex Chipciu anul trecut și a ales Universitatea Cluj. Pentru mine a fost tot timpul un jucător extrem de important. M-a durut sufletul că s-a dus la CFR (n.r - în 2020). D-aia n-am vorbit o perioadă foarte lungă. Eu îl îndrumasem să meargă în Turcia, dar, până la urmă, am înțeles. E viața lui în joc, nu a mea.

Acum nu are cum să fie în atenția mea (n.r - pentru un transfer) pentru că este sub contract cu un alt club și nu pot să discut despre jucători care sunt sub contract decât în ultimele șase luni, iar el nu este în ultimele șase luni", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

