Gigi Becali s-a sucit și a schimbat echipa în ultima clipă: ”Ăștia nu sunt jucători?”

Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația elvețiană Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a competiției Europa League.

Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe Ziare.com, fiind televizată de DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a răzgândit în ultima clipă în legătură cu echipa de start. Astfel, în locul lui Kiki și Cisotti vor intra în primul 11 Vali Crețu și Thiam.

Noua echipă de start anunțată de Becali este: Târnovanu - V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec

„Va fi Thiam în stânga. Cred că Pantea o să fie în stânga și Crețu în dreapta. Radunovic nu e accidentat, dar avem nevoie de el cu Craiova. Nu are probleme. Meciul ăla e foarte important, pentru că dacă batem nu mai avem nicio emoție la play-off.

Toți gândesc așa, eu intru în detalii. Probabil toți gândesc tot ca mine. Un antrenor nu e normal să intre în detalii, să explice toată bucătăria, ei spun de meciul care vine, atât.

Eu am calculat pentru meciul cu Craiova. Tănase, Olaru, Cisotti, Radunovic, Bîrligea nu joacă. George Popescu nu este jucătorul care era numărul unu și când vorbeam cu Coman nici măcar nu avea pretenții să intre în locul lui? Ăștia nu sunt jucători?

Alibec nu este jucătorul care era la națională și câștiga campionate pentru Farul? Edjouma și Alhassan nu sunt doi închizători buni, puternici? Thiam nu este un jucător care a demonstrat deja și avem încredere în el? E adevărat, e puțină diferență, dar e posibil ca asta să fie echipa câștigătoare, eu am încredere în jucătorii ăstia”, a spus Gigi Becali la Digisport.

