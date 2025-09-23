Cine transmite la TV meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB din Europa League

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 12:04
52 citiri
Cine transmite la TV meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB din Europa League
Meciul Go Ahead Eagles - FCSB va fi transmis de DigiSport și PrimaSport FOTO LPF.ro

Arbitrul eston Kristo Tohver va conduce la centru meciul Go Ahead Eagles - FCSB, programat joi, în prima etapă a Ligii Europa.

Kristo Tohver va fi ajutat la cele două linii de Silver Koiv şi Sander Saga, în timp ce rezervă va fi Kevin Kaivoja. În Camera VAR se vor afla francezul Willy Delajod şi portughezul Tiago Martins.

Partida de joi se dispută de la ora 19:45 și va fi transmisă în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

În ultima etapă jucată în campionatul Onadei, Go Ahead Eagles, adversara campioanei României în Europa League, a învins-o în deplasare pe PEC Zwolle cu 2-0, prin dubla lui Milan Smit (80, 90+6), însă gazdele au jucat tot meciul în zece oameni, Jamiro Monteiro fiind eliminat în al doilea minut de joc.

Go Ahead Eagles se află pe locul 9, cu 9 puncte acumulate după șase etape din campionatul olandez.

Gigi Becali, declarație șocantă: ”Direct câștig Europa League și campionatul"
Gigi Becali, declarație șocantă: ”Direct câștig Europa League și campionatul"
Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal. FCSB, care prelungește momentul de...
Mihai Stoica a început "să dea" în jucătorii de la FCSB: "N-am văzut în viața mea așa ceva. Făcea șpagat, ca Nadia Comăneci"
Mihai Stoica a început "să dea" în jucătorii de la FCSB: "N-am văzut în viața mea așa ceva. Făcea șpagat, ca Nadia Comăneci"
Eșecul de la Botoșani a adâncit criza de la FCSB, înaintea partidei cu Go Ahead Eagles, din Europa League. FCSB trece printr-o perioadă groaznică în campionat, având doar 7 puncte după...
#FCSB, #go ahead eagles, #Europa League, #televizare, #cine transmite meciul , #stiri Europa League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A urcat pe scena si a facut liniste in sala, la gala Balonului de Aur
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine transmite la TV meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB din Europa League
  2. David Popovici nu mai suportă indolența autorităților: "Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi"
  3. Anunț oficial din partea Petrolului: clubul a ales antrenorul care are misiunea să salveze echipa de la retrogradare
  4. Cum s-a descurcat românul Marin contra campioanei Italiei, într-un meci cu 5 goluri
  5. Cine e frumoasa jurnalistă care a furat toate privirile la ”Balonul de Aur” VIDEO
  6. Mihai Stoica a început "să dea" în jucătorii de la FCSB: "N-am văzut în viața mea așa ceva. Făcea șpagat, ca Nadia Comăneci"
  7. Mitriță i-a răspuns scurt lui Mircea Lucescu: "Niciun regret în viață”
  8. Fericire la FC Barcelona, după al treilea ”Balon de Aur” consecutiv. Lista completă a premiilor acordate
  9. Tatăl lui Lamine Yamal a vorbit despre ”furt” după ce fiul său a pierdut ”Balonul de Aur”
  10. "Mulțumim, Nicolae Dică!" Antrenorul n-a rezistat nici la Chiajna, iar clubul are deja un înlocuitor