Cine transmite la TV meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB din Europa League

Arbitrul eston Kristo Tohver va conduce la centru meciul Go Ahead Eagles - FCSB, programat joi, în prima etapă a Ligii Europa.

Kristo Tohver va fi ajutat la cele două linii de Silver Koiv şi Sander Saga, în timp ce rezervă va fi Kevin Kaivoja. În Camera VAR se vor afla francezul Willy Delajod şi portughezul Tiago Martins.

Partida de joi se dispută de la ora 19:45 și va fi transmisă în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

În ultima etapă jucată în campionatul Onadei, Go Ahead Eagles, adversara campioanei României în Europa League, a învins-o în deplasare pe PEC Zwolle cu 2-0, prin dubla lui Milan Smit (80, 90+6), însă gazdele au jucat tot meciul în zece oameni, Jamiro Monteiro fiind eliminat în al doilea minut de joc.

Go Ahead Eagles se află pe locul 9, cu 9 puncte acumulate după șase etape din campionatul olandez.

