Transferul lui Dawa la FCSB, în impas. Gigi Becali are planul B: ”Mai am un grec și un georgian”

Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut că transferul fundașului camerunez Joyskim Dawa de la FC Botoșani e în impas, finanțatorul orientându-se deja spre alți jucători de proful defensiv.

FCSB s-a înțeles cu FC Botoșani pentru suma de transfer, 350.000 de euro, dar Dawa ar vrea un salariu mai mare decât cel oferit de Becali, în condițiile în care pe fir ar fi intrat și campioana CFR Cluj.

„Nu-i obligatoriu să semneze. Vrea, bine, nu, să fie sănătos. De la 4 mii de euro vine la 12 mii. Dacă ar dori mai mult, să fie el sănătos. Mai am încă un grec și mai am și un georgian.

Am un georgian de echipa națională a Georgiei, are 1.96 metri înălțime. Și mai am și un grec: 1.92”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Becali a menționat că vrea să mai transfer un fundaș chiar dacă se va înțelege cu Dawa.

„Da. E posibil, da. Pentru că noi aici am fost deficitari. E greu să câștigi campionatul dacă nu ai fundași centrali. Noi n-am avut fundași centrali deloc”, a precizat Becali.

