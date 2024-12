Triunghi amoros la FCSB, cu doi străini: ”Ea e româncă, îi plac ăștia mai puternici așa”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a făcut o dezvăluire neașteptată despre doi dintre jucătorii săi, ambii străini, implicați într-un triunghi amoros cu o femeie din România.

Astfel, Gigi Becali susține că noua iubită a sud-africanului Siyabonga Ngezana (27 de ani) a fost în trecut într-o relație și cu ghanezul Nana Antwi (24 de ani), jucător împrumutat de FCSB la Hermannstadt.

„Eu l-am iertat pe Ngezana. Știu și ce gagică are. I-am găsit gagica. Eu am zis la mișto, dar chiar așa era. El m-a întrebat: ”Păi de unde știai tu de gagică?”. Eu am zis la mișto. Cică o are pe aia pe care a avut-o Nana.

E o fată căreia îi plac ăștia care sunt mai puternici așa. E româncă. A fost gagica lui Nana. Nu știu nici eu așa, dar așa mi-au zis oamenii.

Ia urmăriți-i acum. I-am pus pe urmele lor. Mi-au zis: ”Domnul Becali, are așa, așa, așa”. Tot dosarul am aflat. Păi, dacă nu faci așa, nu ai cum să reușești”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Ads