FCSB - U Craiova, derby crucial în lupta pentru titlu. Surprize mari în echipele de start LIVETEXT, de la 20.30

Vladmir Screciu, în duel cu Juri Cisotti. Foto: Facebook / FCSB

FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică seară, de la 20:30, în etapa cu numărul 12 din Superliga, pe Arena Națională.

Meciul arbitrat de Istvan Kovacs e transmis în direct la DigiSport și PrimaSport.

În clasament, U Craiova e pe locul 2, cu 24 de puncte (după Rapid, care are 25), iar campioana FCSB e doar pe locul 12, cu 10 puncte. Astfel, confruntarea poate avea o importanță uriașă în lupta pentru titlu, mai ales în cazul unei victorii a oltenilor, care s-ar distanța la 17 puncte de FCSB.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Surprize în echipa de start. FCSB a apelat la Stoian ca jucător U21, iar Craiova începe meciul fără atacanții Baiaram și Assad.

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - F. Tănase, Șut, Olaru - Cisotti, Bîrligea, Stoian

U CRAIOVA: Isenko - A. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, F. Ștefan - Nsimba, Etim

