Un fotbalist care a jucat la FCSB și pentru România la Europene a fost părăsit de soție și e șomer la 29 de ani: ”Nu am niciun job”

Fostul fotbalist Sebastian Chitoșcă (29 de ani) a oferit un interviu pentru Fanatik în care dezvăluie problemele cu care se confruntă în viața personală.

Chitoșcă e un fost mijlocaș care a trecut prin curtea FCSB-ului și care a jucat în tricoul României la Campionatul European Under 19 din 2011. El s-a retras din activitate în 2019, după care s-a făcut remarcat cu participarea la show-ul ”Survivor”, în 2021.

”În ultima perioadă, ca să fiu sincer, am trăit din ce am strâns. Mai făceam și din TikTok, am câștigat o sumă destul de mare de bani de acolo în două luni. Dar m-am oprit, pentru că e obositoare și treaba aceea, iar au am nevoie de liniște, să îmi pun ordine în gânduri”, a declarat Sebastian Chitoșcă pentru Fanatik.

„Am terminat un curs de hair-stylist și am luat examenul cu 9.20. Dar, deocamdată nu practic această meserie. Consider că nu este momentul, acum, să mă apuc de așa ceva, dar, pe viitor, clar, îmi doresc să îmi deschid un salon și să activez în domeniu. Ușor, ușor, am reușit să mă pun pe picioare, după divorț, sunt ok. Sunt în București. Nu am niciun job, nu am nicio activitate din care să produc bani”, a completat fostul fotbalist, care a fost părăsit de soție, după o relație de opt ani.

„Noi vorbim de câteva luni, avem o relație ok, de amiciție. Ea s-a despărțit de mine. În 8 ani s-au adunat chestii, eu în ultimii trei ani de relație am neglijat-o destul de mult jucându-mă pe calculator, sunt multe lucruri, dar sunt chestiuni care rămân în interiorul familiei. Sunt convins că și acum și peste 10 ani ea mă va iubi” a mai declarat Chitoșcă.

