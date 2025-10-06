Gigi Becali, extaziat după victoria cu Craiova: „Avem un jucător de pe altă planetă!”

FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Universității Craiova, în etapa a 12-a din Superligă, iar omul meciului, în ochii patronului Gigi Becali, a fost italianul Juri Cisotti. Mijlocașul de 32 de ani a fost integralist și a atras toate laudele latifundiarului din Pipera.

„Avem un jucător de pe altă planetă, pe Cisotti. Am zis să nu-l mai laud, că după aia pică iar”, a declarat Becali la Prima Sport 1.

Chiar dacă a fost impresionat de prestația italianului, patronul FCSB nu a ezitat să critice dur alți jucători ai echipei.

„În prima repriză nu mi-au plăcut Tănase, Șut, Olaru sau Bîrligea. În a doua, Tănase s-a trezit. Dar Alibec și Thiam... măcar să alerge, să facă pressing! Mi-a fost teamă pe final”, a spus Becali.

Despre schimbările făcute de antrenor, Becali a explicat și decizia de a-l scoate pe Pantea:

„Avea galben și mi-a fost frică. Dacă intra Baiaram și-l fenta, Pantea lua roșu. Așa că am preferat să-l schimb.”

Cisotti, cifre modeste, dar prestație solidă

Juri Cisotti a fost utilizat în 11 meciuri în actualul sezon de Superligă, doar 5 ca titular. A jucat în total 738 de minute, a înscris un gol și nu a primit niciun cartonaș.

Becali refuză întâlnirea cu Vassaras: „Nu-mi pierd demnitatea!”

Gigi Becali a fost întrebat dacă va participa la ședința convocată de Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor. Patronul roș-albaștrilor a fost categoric:

„Nu mă duc la nicio întâlnire cu Vassaras. Eu sunt Becali, nu-mi pierd demnitatea să mă văd cu el. Cei de la Rapid să se ducă, dar ei sunt Rapid, eu sunt Becali.”

