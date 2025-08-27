FCSB - Aberdeen se vede la TV! Postul care transmite gratis meciul decisiv pentru campioana României

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 27 August 2025, ora 16:27
1013 citiri
FCSB - Aberdeen se vede la TV! Postul care transmite gratis meciul decisiv pentru campioana României
Imagine de la Aberdeen - FCSB FOTO Ziare.com

FCSB - Aberdeen se va juca joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în meciul care va decide dacă campioana României va juca în Europa League sau în Conference League.

În tur, meciul din Scoția din play-off-ul Europa League s-a terminat 2-2 și nu a fost transmis în România decât de platforma contra-cost Voyo.

De această dată, condițiile contractuale prevăd faptul că meciul nu poate fi transmis doar pe Voyo, ci și pe ProTV. În urmă cu o săptămână, singurul post TV care a transmis gratis meciul a fost BBC Scotland.

Becali este convins că echipa lui se va califica și, implicit, le va oferi jucătorilor prime foarte mari la acest meci.

„N-am nicio emoție cu Aberdeen, că o să fie altă echipă, că aleargă, fac, că au prime mari. Au sute de mii de euro la Europa. Unii au 200.000 la Europa și 30.000 la Conference. E diferență mare, nu?”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club, potrivit digisport.ro.

