Veste de ultimă oră, înainte de FCSB - Aberdeen. Încă un post TV va transmite meciul. Care sunt condițiile

Autor: Teodor Serban
Joi, 28 August 2025, ora 11:25
206 citiri
Veste de ultimă oră, înainte de FCSB - Aberdeen. Încă un post TV va transmite meciul. Care sunt condițiile
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

FCSB - Aberdeen se va juca joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în meciul care va decide dacă campioana României va juca în Europa League sau în Conference League.

În tur, meciul din Scoția din play-off-ul Europa League s-a terminat 2-2 și nu a fost transmis în România decât de platforma contra-cost Voyo.

De această dată, condițiile contractuale prevăd faptul că meciul nu poate fi transmis doar pe Voyo, ci și pe ProTV. În urmă cu o săptămână, singurul post TV care a transmis gratis meciul a fost BBC Scotland.

Ca o veste de ultimă oră, meciul va fi disponibil în direct, prin streaming online, pentru toţi abonaţii platformei Prima Play, însă doar pentru fanii FCSB-ului din afara țării.

„Ne dorim ca fiecare român, oriunde s-ar afla, să aibă acces la momentele mari ale fotbalului românesc. Partida FCSB – Aberdeen le va oferi, în exclusivitate, spectacol fotbalistic suporterilor din diaspora”, a anunțat Prima Play.

Platforma este disponibilă atât pe desktop, cât şi pe mobil şi smart TV.

