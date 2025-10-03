Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 06:49
460 citiri
Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
Portarul Ștefan Târnovanu (în galben) a fost găsit vinovat FOTO Facebook FCSB

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League.

Oaspeții s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ștefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

Cu toate acestea, Gigi Becali a găsit un vinovat după înfrângerea suferită de FCSB, chiar pe portarul Ștefan Târnovanu.

„E o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o. Voi toți ați spus că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine că am altă părere. Ambele goluri sunt ale lui. Eu așa zic. Poate greșesc. Ce a greșit, cine n-a greșit, el trebuia să apere cele două goluri. Poate greșesc eu, poate nu mă pricep bine. Dacă iei gol de la 20 de metri plasat…

Ăla a dat așa… La al doilea nu mai spun. Mingea încet. Asta e părerea mea. Asta era echipă pe care noi trebuia să o batem. Credeam că e o echipă mai bună, deși e 2-0. Au câștigat oamenii…”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

