FCSB - Young Boys, în Europa League. Anunțul făcut de UEFA

Autor: Teodor Serban
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 12:02
197 citiri
FCSB - Young Boys, în Europa League. Anunțul făcut de UEFA
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB - Young Boys Berna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa a doua a grupei principale din Liga Europa, a anunțat UEFA.

Mohammed Al-Hakim va fi ajutat la cele două linii de Mehmet Culum şi Fredrik Klyver, în timp ce rezervă va fi Joakim Östling.

În Camera VAR se vor afla polonezii Pawel Malec şi Kornel Paszkiewicz.

Meciul de joi se va disputa pe Arena Naţională.

FCSB a învins formația olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a debutat cu dreptul în faza principală a competiției, grație golului marcat de David Miculescu (13).

FCSB a suferit în acest meci, a fost dominată destul de clar de deținătoarea Cupei Olandei (posesie de 70%-30%), dar a rezistat și acest rezultat poate însemna un nou început, după rezultatele neconvingătoare de până acum, atât în Superligă, cât și în cupele europene.

Computerul a reacționat la victoria FCSB-ului din Europa League. Care sunt acum șansele de calificare
Computerul a reacționat la victoria FCSB-ului din Europa League. Care sunt acum șansele de calificare
FCSB a învins formația olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League....
Jucătorii de la Go Ahead Eagles au răbufnit după meciul cu FCSB: "Sunt frustrat! E o porcărie ce s-a întâmplat"
Jucătorii de la Go Ahead Eagles au răbufnit după meciul cu FCSB: "Sunt frustrat! E o porcărie ce s-a întâmplat"
Atacantul suedez Victor Edvardsen, de la Go Ahead Eagles, a avut un discurs acid după înfrângerea echipei sale, scor 0-1, în prima etapă a fazei principale din Europa League, în fața...
#FCSB, #Young Boys, #Europa League, #anunt UEFA , #stiri FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ion Tiriac a dat cartile pe fata despre "mincinosul" Ilie Nastase
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FCSB - Young Boys, în Europa League. Anunțul făcut de UEFA
  2. Antrenorul lui CFR Cluj, după derby-ul orașului: ”Este halucinantă”
  3. O nouă tragedie în fotbal. Tânărul portar a murit după o lovitură primită în timpul meciului
  4. Revine Liga Campionilor. Deplasare de 7.000 de kilometri pentru Real Madrid
  5. Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României
  6. Spectacol total în derby-ul Clujului din Superliga. Continuă coșmarul pentru CFR
  7. Un jucător de bază de la Inter, despre Cristi Chivu: ”O luăm de la capăt cu un antrenor nou”
  8. Senzație pe podiumul din Superliga. Pe ce loc a urcat FC Botoșani după meciul cu Metaloglobus
  9. Decizie controversată luată de FIFA, în preliminariile Campionatului Mondial
  10. Meci amânat în Spania pentru echipa internaționalului român. Ce se întâmplă la Valencia