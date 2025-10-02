Gaze lacrimogene înainte de FCSB - Young Boys. Conflict între jandarmi și elvețieni: ”Dacă mai avansați un centimetru, vă veți lupta cu noi!”

Autor: Teodor Serban
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:13
162 citiri
Jandarmii, în conflict cu elvețienii FOTO Captura Gsp.ro

Jandarmeria Capitalei anunţă că înainte de startul meciului FCSB – Young Boys, din Liga Europa, a avut loc o altercaţie între suporteri ai echipei oaspete şi forţele de ordine.

Pe timpul accesului suporterilor oaspeţi în stadion, unul dintre aceştia nu s-a supus măsurii controlului efectuat de către agenţii de securitate. A avut loc o altercaţie cu agenţii de securitate şi, ulterior, cu forţele de ordine care au venit în sprijin.

În urma altercaţiei, patru suporteri oaspeţi au fost scoşi în afara stadionului, pentru stabilirea identităţii şi aplicarea măsurilor legale care se impun.

În zona de acces în arena sportivă suporterii oaspeţi au manifestat reticenţă la controlul corporal prevăzut de Legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, adaugă Jandarmeria Bucureşti.

„Dacă mai avansați un centimetru vă veți lupta cu noi! Ați înțeles?! Este treaba noastră să asigurăm ordinea. V-am spus că nu e vina mea! Calmați-vă!”, le-a spus un jandarm elvețienilor, conform Gsp.ro, înainte de a se apela inclusiv la gaze lacrimogene.

Gigi Becali știe cine va marca în meciul cu elvețienii: ”Trei puncte!” Cum arată echipa de start
Gigi Becali știe cine va marca în meciul cu elvețienii: ”Trei puncte!” Cum arată echipa de start
Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația elvețiană Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a competiției Europa League. Partida va putea fi...
FCSB - Young Boys, în Europa League. Anunțul făcut de UEFA
FCSB - Young Boys, în Europa League. Anunțul făcut de UEFA
Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB - Young Boys Berna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa a doua a grupei principale din Liga Europa, a anunțat UEFA. Mohammed...
#FCSB, #Young Boys, #Europa League, #meci, #conflict , #stiri FCSB
