Gaze lacrimogene înainte de FCSB - Young Boys. Conflict între jandarmi și elvețieni: ”Dacă mai avansați un centimetru, vă veți lupta cu noi!”

Jandarmeria Capitalei anunţă că înainte de startul meciului FCSB – Young Boys, din Liga Europa, a avut loc o altercaţie între suporteri ai echipei oaspete şi forţele de ordine.

Pe timpul accesului suporterilor oaspeţi în stadion, unul dintre aceştia nu s-a supus măsurii controlului efectuat de către agenţii de securitate. A avut loc o altercaţie cu agenţii de securitate şi, ulterior, cu forţele de ordine care au venit în sprijin.

În urma altercaţiei, patru suporteri oaspeţi au fost scoşi în afara stadionului, pentru stabilirea identităţii şi aplicarea măsurilor legale care se impun.

În zona de acces în arena sportivă suporterii oaspeţi au manifestat reticenţă la controlul corporal prevăzut de Legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, adaugă Jandarmeria Bucureşti.

„Dacă mai avansați un centimetru vă veți lupta cu noi! Ați înțeles?! Este treaba noastră să asigurăm ordinea. V-am spus că nu e vina mea! Calmați-vă!”, le-a spus un jandarm elvețienilor, conform Gsp.ro, înainte de a se apela inclusiv la gaze lacrimogene.

